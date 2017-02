Detuvieron a una conocida narco de Cutral Co

Una conocida vendedora de drogas fue detenida el martes a la tarde en Cutral Co cuando caminaba por la calle. La mujer de 36 años fue arrestada por el requerimiento de la Justicia Federal.

Los efectivos de Investigaciones lograron interceptarla mientras circulaba por las calles de Cutral Co aproximadamente a las 20.30. Según fuentes policiales, se trata de una persona conocida de hace algunos años en la ciudad por su actividad en el narcotráfico pero no se informó el nombre. No obstante fuentes extra oficiales aseguran que en el ambiente se la conoce como “La Miriam”.

Ayer fue trasladada a la capital neuquina y puesta a disposición del Juzgado en la investigación a cargo del doctor Villanueva.