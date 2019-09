Dicen que el monstruo del lago Ness sería una anguila gigante

El profesor Gemmell explicó en rueda de prensa que “no creo que la idea del plesiosaurio se mantenga en función de los datos que hemos obtenido. Hemos descubierto 500 millones de secuencias genéticas diferentes y las hemos comparado con otros seres vivos y el resultado nos indica que la mayoría de las muestras pertenecen a una gran población de anguilas de agua dulce. Entonces, ¿los avistamientos pueden corresponder con anguilas gigantes? En este punto, Gemmell no quiso descartar la posibilidad pero tampoco confirmarla: “Nuestros datos no revelan su tamaño, pero la gran cantidad de material existente indica que no podemos descartar la posibilidad de que pueda haber anguilas gigantes en el Lago Ness. Por lo tanto, tampoco podemos descartar la posibilidad de que lo que la gente dice que ha visto en el lago y que describen como el monstruo del Lago Ness podría ser una anguila gigante”.

Sin embargo, afirmó que “los buzos han afirmado que han visto anguilas que son tan gruesas como sus piernas, no sé si han exagerado o no, no lo sé, pero existe la posibilidad de que haya anguilas muy grandes en el lago”.

“Que lleguen a medir cuatro metros como sugieren algunos... bueno, como genetista pienso en que se pueden producir mutaciones y aunque una anguila de ese tamaño esté fuera de lo normal no parece imposible que algo pueda a llegar a tener ese tamaño tan inusual”. Para confirmarlo, concluyó, “se necesita más investigación, por lo que, según nuestros datos, las anguilas gigantes siguen siendo una idea plausible”, agregó. La mayoría de los científicos han negado el fenómeno Nessie a lo largo de los años, descartando su existencia, basada en engaños y objetos identificados erróneamente.

Siempre quedará la puerta abierta

La foto que fue un fraude

La imagen más famosa de Nessie fue tomada en 1934 por el coronel robert Kenneth Wilson, pero un tiempo más tarde se reveló que era un engaño, una puesta en escena.

Una atracción turística

El fenómeno sigue siendo un gran negocio para las arcas escocesas y cada año cientos de miles de visitantes se acercan con curiosidad al pueblo cercano de Drumnadrochit con la esperanza de poder ver al monstruo