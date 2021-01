Diego Poggi es rechazado por su padre por ser gay

Después, subió la captura de pantalla del chat en la que se puede leer la respuesta de su padre tras escuchar su audio con la novedad: “Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá”.

Tras esa contundente repuesta por parte del padre de Diego Poggi y su rechazo por ser gay, el comunicador social manifestó la importancia que ahora le da a ese tipo de reacciones aún viniendo de su propia familia e incluso hasta defendió a su padre como lo que fue para él: un excelente padre.

Ante la dolorosa respuesta, Diego escribió en la red social: “Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. ¡Hoy realmente me chupa un huevo!”. Y explicó el profundo motivo por el que decidió hacer pública la charla: “Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero sé que hay pibes que pasaron o pasan por lo mismo. Lo único que importa es ser lo que quieran ser”. Además agregó “Y aclaro esto, mi viejo es el mejor de todos. Honesto, buena persona, un tipazo. Pero bueno, es de otra generación y estás cosas supongo que cuestan”.