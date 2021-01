Diego Schwartzman: así despidió el 2020

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego Schwartzman (@dieschwartzman)

Esta publicación, en tan solo 20 horas supero los 25 mil me gusta en la cuenta Instagram en donde el destacado tenista argentino acumula más de 605 mil seguidores.

Asimismo, en otra publicación en Instagram, Diego Schwartzman, se mostró junto a su familia durante el encuentro para despedir el 2020.

Esfuerzo para 2021

A pesar de la excelente actuación durante 2020, Diego Schwartzman, aseguró que durante el año que recién comienza mantendrá sus esfuerzos para poder seguir escalando posicione en el ranking ATP.

"Me considero una persona que no es para nada conformista. Intento marcar objetivos a corto plazo y no tan lejos. Lo que he conseguido esta temporada lo he ganado en la pista. Ahora tengo que intentar sostenerlo compitiendo mucho mejor en los torneos grandes. Tengo la tranquilidad de que competí bien contra los mejores tenistas después de haberme metido en el top ten. Mi objetivo al fin y al cabo no es otro que el ganar el máximo de partidos posibles que te hagan subir posiciones en el ranking. Obviamente también el mantenerse sano y estar al 100% es uno de mis prioridades para la próxima temporada", señaló Schwartzman durante una reciente entrevista.