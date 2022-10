Diez merlots para volver a enamorarse

Apogeo y caída de una uva. Esa podría ser una buena síntesis, si no se tratara de una síntesis un poco engañosa. Porque si bien es verdad que el Merlot, esa variedad tan bordelesa como mosmopolita, atraviesa hoy un largo invierno en las góndolas en el que no parece ser favorito entre los consumidores, no es menos cierto que se la sigue elaborando y que enamora paladares en todo el mundo cuando está bien hecha.