Diez pacientes recibieron donaciones de plasma

Desde el 16 de junio, la provincia comenzó a realizar colectas de plasma de pacientes recuperados de COVID-19, luego de adherir al plan estratégico creado por el Ministerio de Salud de la Nación, en el contexto de la pandemia, basado en un ensayo clínico a partir del plasma sanguíneo de personas que hayan obtenido el alta definitiva de la enfermedad.

En las últimas semanas, el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) lanzó una convocatoria dirigida a los pacientes recuperados para donar plasma con el fin de utilizar los anticuerpos en personas que hoy cursan la enfermedad, de manera moderada o con cierta gravedad. "De a poco estamos observando que los pacientes que se recuperaron de coronavirus van tomando una mayor conciencia de la importancia de donar plasma. Recién en los últimos días de junio y comienzos de julio empezamos a recibir llamados espontáneos de personas que ya se recuperaron y que aceptaron donar", explicó.

El personal del centro se contacta de manera telefónica con los potenciales donantes, previamente seleccionados, y les brindan información acerca de la donación y el beneficio que ello tendría para las personas con COVID-19.

"Una vez que se le da el alta a un paciente recuperado, se hace un primer contacto telefónico para informarle que podría ser donantes de plasma y se responden todas las dudas que tenga. Luego se hace un segundo contacto con aquellos que expresaron su voluntad de donar", explicó. Agregó que pueden empezar a donar pasadas las dos semanas de recibir el alta médica y ser transfundidos una vez por semana. "Tenemos casos de pacientes recuperados que han hecho dos o tres donaciones", precisó.

donacion plasma tratamiento coronavirus.jpg

La donación de plasma tiene una metodología similar a la de sangre: se hace una punción en cualquier vena de alguno de los brazos para obtener el material. "Solamente se extrae el plasma que tiene los anticuerpos que pueden ser infundidos en el enfermo. La donación lleva unos 45 minutos", aseguró. Aclaró que "con este método se pueden extraer del donante 800 mililitros de plasma que puede beneficiar a cuatro pacientes internados".

Aclaró que no cualquier paciente con COVID-19 puede recibir este tratamiento. "Está destinado a pacientes con una enfermedad moderada a grave que no necesariamente están con asistencia respiratoria mecánica pero que tienen algún grado de compromiso de la función respiratoria o con comorbilidades, es decir, hipertensión arterial, diabetes", concluyó.

-> “Es seguro y no tiene efectos adversos”

Una vez realizada la extracción del plasma, se sacan cuatro tubos: uno para grupo sanguíneo, en otro se estudian las enfermedades transmisibles por transfusión con las determinaciones como a cualquier donante, una muestra va a titulación de anticuerpos y, por último, el plasma se congela rápidamente a -80° C y se coloca en una conservación de -40°C. Esto significa proveerle al enfermo, de forma pasiva, los anticuerpos.

El plasma es la parte líquida de la sangre, tiene una porción de proteína y dentro de esta están los anticuerpos que el sistema inmunológico forma contra las infecciones.

Cuando una persona está infectada con coronavirus, los anticuerpos tardan 21 días en producirse. Por eso, mediante la donación de plasma, proveen al paciente de anticuerpos de quien ya tuvo la enfermedad, sin esperar ese transcurso de tiempo.

Edgardo Iñiguez coordinador de la Red de Hemoterapia.png

Si bien hasta ahora no se ha demostrado en forma fehaciente la eficacia de este tratamiento, el coordinador de la Red de Hemoterapia de la provincia, Edgardo Iñiguez, sostuvo que "es un tratamiento más como otros".

"Aún no sabemos su eficacia y cuánto beneficio aporta. No lo hemos podido medir por la crudeza y rapidez de la pandemia. Se ha demostrado que es seguro y no le agrega ningún efecto adverso al paciente. Pero no sustituye la búsqueda de la vacuna", explicó. Y agregó: "Vamos sabiendo que es beneficioso para los pacientes que no se encuentran en estados graves de la enfermedad y no están con asistencia respiratoria mecánica".

“Estamos intensificando el contacto con cada uno de los pacientes recuperados en condiciones de donar”

La producción de plasma de pacientes convalecientes en la provincia de Neuquén tiene como principal efector al Centro Regional de Hemoterapia (CRH), aledaño al hospital Bouquet Roldán. Además, se sumaron tres hemocentros en el subsector privado (todos en la Zona Sanitaria Metropolitana), habilitados para realizar el procesamiento de las donaciones de plasma de pacientes recuperados de COVID-19.

El coordinador provincial de la Red de Hemoterapia, Edgardo Iñiguez, señaló: "Desde su puesta en marcha, el 16 de junio, hemos intensificado el contacto con cada uno de los recuperados en la provincia en condiciones de donar". El personal del CRH contacta de manera telefónica a los potenciales donantes, previamente seleccionados.

Centro de Hemoterapia. La sangre es para reponer stock en el Centro de Hemoterapia. Claudio Espinoza

"Una vez realizada la transfusión y luego de ciertos procesos, el plasma está listo para ser distribuido en algún centro de hemoterapia que está trabajando con alguna terapia intensiva donde haya algún paciente que cumple con los criterios para recibir la donación", explicó Iñiguez.

"Trabajamos con las terapias intensivas del hospital Castro Rendón, el de Zapala y la clínica Chapelco de San Martín de los Andes. Además, se provee a los centros de hemoterapia de la clínica Pasteur, Clínica de Imágenes, San Agustín para que tengan a disposición de sus pacientes. En el subsector privado, el Banco de Sangre de Clínica Roberto Raña la semana pasada hizo su primera donación", describió.