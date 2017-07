Dinero a cambio de sexo

Todo salió a la luz cuando Fernando Prensa, conductor del ciclo radial Falta de respeto, lanzó la pregunta: “¿Alguna vez, cuando entraste al medio, algún señor te ofreció laburo por sexo?”. “Si llego a abrir la boca, en el ‘Bailando’ me van a querer poner solamente a mí y van a querer sacar a Marcelo Tinelli y a todo el mundo”, repondió Facundo, entrando en el juego que proponía Prensa, y agregó: “No lo puedo contar porque un caballero no tiene memoria, no puedo dar ni una sola declaración porque si llego a decir cualquier cosa, me van a decir ‘no lo puedo creer’. Además, no lo podrían adivinar y si digo cuánta guita me ofreció, no lo van a poder creer”.

Siguiendo con el misterio, explicó que esa figura “ya no está”, pero que aun así prefiere guardarse el nombre. “He tenido ofrecimientos de todo tipo, color y forma. Pero bueno, es la vida y yo era joven. Igual te puedo decir que fue precioso, me cuidó mucho. Le dije ‘No, ¿sabés qué? Guardate la plata y guardate el trabajo, vení que vamos a pasarla bien’”, cerró con mucha buena onda.

Es un secreto: Aunque aseguró que la figura “ya no está”, no quiso revelar su nombre.

En su juventud: El actor contó que vivió una situación así cuando recién se estaba iniciando en el medio.