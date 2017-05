“Pensé que nos honraban llamándonos a tocar en el CCK. Nos ilusionamos por conocer ese lugar maravilloso, todo está armado para que el artista se sienta en el mejor de los países, pero hay un problema: no nos pagaron nuestra actuación y, lo que es peor, cuando uno reclama se ofenden”, explicó Nicolás a LM Neuquén.

El músico, quien decidió hacer pública su denuncia, aseguró que tuvo que pagar de su bolsillo a cada uno de los músicos que conforman su orquesta como así también al cantante Matías Rastelli, que viajó desde Temuco, Chile, donde vive, porque “ellos se lo pidieron”.

De inmediato a la convocatoria, Nicolás hizo todos los trámites correspondientes que le habían solicitado para efectuarle el pago. “Al día siguiente de actuar envié todos los documentos que me pidieron para pagarme”, explicó. “Pensé que podían demorarse, pero nunca seis meses. Envié infinidad de mails y llamé por teléfono pero no me responden”, agregó.

“Lo que más me molesta es el ninguneo, la falta de educación de esta gente que tiene que pagar 15.000 pesos (incluye el traslado del cantante desde Chile) que son una miseria para Nación”.

Sobre esta mala experiencia algo parece haber aprendido: “Prefiero tocar en los lugares donde te tratan bien. Tenemos un metejón con Buenos Aires como si sólo ahí tuviéramos que demostrar nuestro talento. Hay que tocar donde aprecian el trabajo y los contratantes se comporten de otra manera”.

“Son muy lindas las luces del Centro Cultural Kirchner, el escenario, el piano de cola, el sonido, pero ahora prefiero tocar en el pub de la esquina, por lo menos ahí cobro seguro y te tratan bien”. Enrique Nicolás. Músico, compositor y director de Enrique Nicolás Quinteto