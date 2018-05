"Los diputados y diputadas provinciales que firmamos este comunicado, rechazamos y condenamos las inadmisibles amenazas recibidas por parte de la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado y las agresiones hechas al Diputado Escobar. En el mismo sentido, nos reservamos el derecho de concurrir a la Justicia para determinar la posible comisión de un delito, por parte de los dirigentes sindicales", dice el texto enviado.

"En sendas publicaciones en las redes sociales, a través de sus perfiles personales, los dirigentes Carlos Quintriqueo y Jorge Marillán, escribieron lo siguiente: “AVISO los diputados que voten contra el cct de salud van a votar por primera vez en la historia un paro de estatales!!! Donde vallan los iremos a buscar sean del fit mpn Cambiemos pj dé rioseco y de quién sean los balazos que recibieron los trabajadores no se lo vamos a regalar!!” (Sic)", sigue el comunicado, que resalta que en Facebook "se puede leer un texto semejante, donde la amenaza es aún más directa: “Mañana si los diputados de la política de macri votan modificar el cct de salud del jueves los estatales votamos escarche a la casa de los traidores y medidas!!! Aviso” (Sic). Estas brutales muestras de desprecio a la democracia y la plena vigencia del Estado de Derecho merecen el más amplio, claro e inequívoco repudio".

Los lesgisladores que firmaron el comunicado aseguran que "no es cierto" que estén legislando "en contra de los trabajadores, sino todo lo contrario". "El convenio colectivo de trabajo del sector salud, entrará en vigencia luego de esta noche y respetará los acuerdos al que arribaron las partes. La única discusión refiere a aspectos puntuales relacionados con las condiciones contractuales de los profesionales que, en caso de suspenderse, no modifican ni alteran ningún aspecto relacionado con los derechos adquiridos por los trabajadores. La democracia nos exige a todos respetar las opiniones de los demás, aún aquellas con las que estamos de acuerdo. Mucho más aún aquellas con las cuales no acordamos. Sobre estas bases se construyen los consensos. Le exigimos a los mencionados dirigentes una urgente disculpa por sus agresivas, antidemocráticas e inadmisibles amenazas".