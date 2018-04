Los diputados que ofrecieron esta mediación fueron Guillermo Carnaghi (FPV), Raúl Godoy (FIT), Eduardo Fuentes y Mariano Mansilla (Frente Neuquino), Raúl Podestá (Frente Grande), Jesús Escobar y Santiago Nogueira (Libres del Sur).

“El conflicto de los docentes puso en jaque el inicio de clases desde el primer día, sin embargo pasaron varias semanas y el Gobierno no se sentó a dialogar con el gremio para llegar a un acuerdo. No existe propuesta desde el Ejecutivo y el conflicto no para de dilatarse, esta semana los estudiantes sólo tendrán dos días de clase”, manifestaron los legisladores en conferencia de prensa.

Fuentes afirmó que “es necesario que se llegue a un acuerdo salarial cuanto antes para que los chicos comiencen las clases”. “Por eso ofrecemos un canal de diálogo entre el Gobierno y los docentes”, explicó.

“Es perentorio que el gobierno provincial llame a una mesa de negociación a los docentes. Como este es un tema que está al rojo vivo, pretendemos abrir un canal de diálogo y por ello ofrecemos una mesa de mediación entre el gobierno y ATEN para seguir defendiendo la educación pública”, afirmó Fuentes.

El legislador adelantó que solicitarán -en la próxima sesión ordinaria- el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración N° 11467 por el que se propone que el Ejecutivo provincial arbitre las medidas necesarias para abrir un canal de negociación con el gremio de los trabajadores de la educación. El mismo fue presentado el 14 de marzo y hasta la fecha no tuvo tratamiento.

LEÉ MÁS

Docentes presentaron recursos ante el CPE por los descuentos en los haberes

El acampe docente complicó el tránsito en Casa de Gobierno