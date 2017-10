Directora separada del cargo: "Yo no me niego a que me investiguen"

La decisión fue tomada por los vocales del cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación, incluidos los gremiales que pertenecen a la conducción de ATEN Provincial. La docente fue separada de su cargo tras ser acusada por otras tres docentes por maltrato laboral.

"No hay datos concretos de cuáles son esos supuestos maltratos. No existen situaciones concretas que puedan ser explicitadas", aseguró Sepúlveda en comunicación con LU5.

"A mí no me parece ético, por ahora estamos haciendo una recusación al no haber elementos que justifiquen la separación del cargo, van a tener que probar y van a tener que hacerse cargo de la investigación", señaló la docente y aclaró: "Yo no me niego a que me investiguen. No tengo nada que ocultar, me pongo a disposición".

LEÉ MÁS

Estudiantes reclamaron en la calle la reincorporación de la directora