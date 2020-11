Solo dos días pasaron desde que Disney Plus se estrenó en Latinoamérica y ya los fans de las producciones de la Casa de Micky Mouse comenzaron a presentar quejas sobre la plataforma. Y es que además de la escaza cantidad de capítulos de Los Simpson que hay en el catálogo del servicio de streaming, los usuarios también notaron la ausencia de otras grandes producciones.

Spider-Man , Iron Man, El íncreíble Hulk, Deadpool y Logan son algunos de los títulos que faltan en la carta de presentación por la que apostó Disney Plus para su debut en Latinoamérica.

Spider-Man Disney Plus: la razón por la que Deadpool, Iron Man y Spider-Man no están disponibles

Según explicó Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company en Latinoamérica, la razón por la que solo están disponibles las temporadas 29 y 30 de Los Simpson en la recién estrenada plataforma de streaming, es que la serie de dibujos animados es uno de los caballos de batallas de Fox, por lo que si se le quita la exclusividad de transmisión podría poner en peligro la estabilidad del canal de televisión.

En cuanto a Spider-Man, vale recordar que no es Marvel el dueño de los derechos de transmisión, sino Sony, que a su vez tiene un convenio con Hulu, otro servicio de suscripción de la Casa de Mickey Mouse. Iron Man y El increíble Hulk tienen un contrato vigente con Netflix por lo que no estarán disponibles en el catalogo de Disney Plus hasta nuevo aviso.

Disney Plus: la razón por la que "Deadpool", "Iron Man" y "Spider-Man" no están disponibles Iron Man

Los derechos de transmisión de Deadpool y Logan si son propiedad de Disney, pero ambas producciones tienen clasificación de adultos, razón por la que no se tiene previsto que sean incluidas en la plataforma, pues lo que diferencia a Disney Plus de otros servicios de streaming es que es family friendly, es decir, acta para todo público.

De la franquicia de los X-Men solo faltan dos films, los cuales -aparentemente- no fueron incluidos por una decisión editorial, por lo que podrían estar disponibles en los próximos meses.