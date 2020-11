Disney Plus: producciones de las que solo disfrutan sus suscriptores

La casa de Mickey Mouse ha demostrado una y otra vez que cuando hace algo no se conforma con el segundo puesto, siempre quiere estar en la cima, de esta virtud -o defecto- la gigante del entretenimiento hizo gala con el lanzamiento para Latinoamérica de Disney Plus , plataforma de streaming que además de ofrecer los clásicos de Disney también tiene contenido exclusivo.

A continuación, te contamos de tres increíbles producciones que solo podrás ver si contraste el servicio de Disney Plus, a diferencia de muchas de sus películas que se pueden ver en distintos canales de televisión paga o en otras plataformas como Netflix.

The Mandalorian

La serie ambientada años cinco años después del Episodio VI: El retorno del Jedi, fue uno de los platos fuertes en la carta de presentación de Disney Plus para su debut en Latinoamérica. The Mandalorian relata la historia de un vagabundo y solitario cazarrecompensas, que un día tiene el encargo de cuidar a The Kid, que es "Yoda bebé", pero en realidad tiene 50 años.

The Mandalorian, que además de los episodios de la serie tiene una apartado en Disney Gallery, rápidamente alcanzó las expectativas de los ejecutivos de la Casa de Mickey Mouse convirtiéndose en uno de los contenidos más vistos del catálogo de producciones disponibles.

The Mandalorian | Season 2 Official Trailer | Disney+

Mulán

Debido a la llegada de la pandemia, el live action de Mulán no pudo ser estrenado en las salas de cine, pero ante este problema los gerentes de Disney Plus consiguieron una solución adaptada a los tiempos actuales: incluyeron Mulán en su parrilla de lanzamiento.

MULÁN Tráiler Español Latino DOBLADO # 2 (NUEVO, 2020) Disney

High School Music: el musical: la serie

Aunque su nombre parece una broma, no lo es. Otra de las grandes apuestas de la plataforma de straming más family friendly de todas es una serie parodia de la película original protagonizada por Zac Efron, la cual se desarrolla en una escuela secundaria donde un grupo de adolescentes fanáticos de la saga preparan una nueva versión del musical.