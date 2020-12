Disney Plus: Seis series para ver en Navidad

Disney Plus además preparó estrenos para diciembre

Si ya eres suscriptor de Disney Plus , ten en cuenta que tenés a tu disposición una lista de opciones diversas y para todos los gustos, con la que podrás disfrutar solo, en pareja o en familia esta Navidad .

Jeff busca y encuentra inesperadas conexiones que objetos familiares tienen entre sí y cómo estos demuestran datos científicos, históricos, personales y de tantas otras índoles.

2) Lamp Life

Las aventuras de Bo Peep es exactamente eso: un recuento de las aventuras de nuestra pastora de porcelana favorita desde que abandona la casa de Andy hasta que se reencuentra con Woody en la feria, tal y como vemos en la maravillosa Toy Story 4.

3) The Mandalorian Temporada 1

The Mandalorian tiene lugar después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, cinco años después de los acontecimientos narrados en Return of the Jedi y sigue a un pistolero solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República.

4) The Mandalorian Temporada 2

La 2ª temporada de The Mandalorian llega a su fin. La exitosa serie del universo Star Wars ha dedicado su segunda tanda de episodios a presentar nuevos personajes y recuperar viejos conocidos, mientras la rivalidad entre Mando y Moff Gideon continúa creciendo. Y todo por un poderoso pequeño llamado Grogu. ¿Qué bandos se enfrentarán en la batalla final de temporada?

5) Wind

En un mundo de realismo mágico, Wind muestra a una abuela y a su nieto atrapados en un sumidero interminable, recogiendo escombros que flotan a su alrededor para cumplir su sueño de escapar a una vida mejor.

Más de Disney Plus

