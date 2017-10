Doble revés para represor: sin el 2x1 ni salidas laborales

Los camaristas Mariano Lozano, Richar Gallego y Ricardo Barreiro rechazaron también el régimen de semilibertad con salidas laborales para Molina Ezcurra, otro beneficio que le había concedido el tribunal neuquino.

El fallo de los camaristas hizo lugar a un planteo del Ministerio Público Fiscal al señalar que “el otorgamiento del régimen de semilibertad provoca un gravamen irreparable ya que modifica las condiciones de cumplimiento de la pena impuesta a Molina Ezcurra”.

La resolución ahora revocada había autorizado a Molina Ezcurra, quien cumple arresto domiciliario, a trabajar en la Agencia de Seguridad Segurcien SA de Buenos Aires.

En agosto de 2014, Molina Ezcurra logró acceder al beneficio de la prisión domiciliaria al cumplir 70 años y permanecer en distintas cárceles del país, como Marcos Paz, U9 de Neuquén, U5 de General Roca y Campo de Mayo.

Al mismo tiempo, revocó la aplicación del beneficio del 2x1 de la derogada Ley 24.390 en el cómputo del tiempo que pasó en prisión preventiva el ex miembro del Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército en Neuquén.

“No corresponde su aplicación porque, si Molina Ezcurra no estuvo en prisión preventiva durante el lapso de vigencia de la ley, mal puede invocar sus beneficios”, argumentaron los camaristas.

En el juicio de 2008, Molina Ezcurra fue condenado a 21 años de prisión. Obtuvo casi 10 años por un poco menos de 5 años que ya cumplía en prisión cuando quedó firme la condena.

Noemí Labrune, dirigente de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), señaló la importancia “trascendental” del fallo. “La Fiscalía Federal de Neuquén está haciendo un trabajo muy importante en la defensa de los intereses de las víctimas y de la sociedad”.

Suspenden juicio por problemas de salud del juez

El Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén suspendió ayer el quinto juicio por delitos de lesa humanidad, iniciado el 5 de septiembre pasado, por la ausencia de su presidente Eugenio Krom, quien sufrió una descompensación cardíaca este fin de semana.

El juez Orlando Coscia explicó que aguardarán los resultados de los estudios médicos a los que será sometido Krom para resolver cuándo se reanudará el debate. En caso de que Krom se vea imposibilitado de integrar el tribunal, deberá asumir el cuarto juez Alejandro Silva.

En este juicio están imputados los ex jefes militares Oscar Reinhold y Gustavo Viton y los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército en Neuquén Jorge Molina Ezcurra, Adolfo San Martín y Jorge Di Pasquale; el ex subjefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Soza, y el de la Comisaría de Cipolletti, Antonio Camarelli.