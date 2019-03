Docentes piden seguridad en las escuelas y se movilizan al CPE

El dirigente sostuvo que "este paro no sólo para acompañar a la docente sino para visibilizar otros reclamos como el de los talleres EPET 8 que están muy complicados en términos de mantenimiento; las obras no terminadas del IFD N° 12, el jardín no terminado de la escuela 366; e incluso hay algunos secundarios que no están recibiendo alumnos porque no tienen vacantes".

El incidente tuvo lugar esta semana en la escuela ubicada en Perticone al 1800, donde una maestra resultó herida tras la caída de una placa del cielorraso del baño.

"Le están realizando estudios, tomografías y resonancias para descartar otro tipo de lesiones. Por ahora sigue con adormecimiento en la zona de su parte inferior del cuerpo, en sus piernas", agregó.

Pino indicó que es un baño de paso el que usó la docente, que está también habilitado al uso de alumnos por lo que añadió que "el accidente ocurrió sobre la espalda de una compañera pero tranquilamente podría haber sido sobre cualquier niño o niña".

Los docentes se concentrarán en las puertas del Consejo Provincial de Educación (CPE) como así también en cada distrito escolar de la provincia.

Además, el gremio confirmó un paro y movilización para el próximo jueves 4 de abril, al cumplirse doce años de la muerte del docente Carlos Fuentealba. La concentración será desde las 10:30 en el monumento al general San Martín.

LEÉ MÁS:

Tras el desplome en una escuela, ATEN convocó a un paro este jueves

Escuela 103: una maestra fue al baño y se le cayó el cielorraso

ATEN denunció que hay problemas en cinco escuelas de la ciudad