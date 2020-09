En el primer día del nuevo cepo al dólar no se pudieron hacer operaciones de compra porque los bancos las suspendieron para actualizar los sistemas, con el 35% del impuesto que sumó el Gobierno el martes por la noche. Y en el segundo día de las nuevas medidas que rigen en el mercado cambiario dispuestas por el BCRA, los bancos siguen con sus operaciones de compra y venta de dólares suspendidas debido a la necesidad de ajustar sus sistemas a las nuevas normativas. ¿Cuándo volverán?

Las entidades bancarias están adecuando sus sistemas al nuevo escenario. Pero la actualización lleva tiempo por lo cual dependerá de la capacidad de cada banco que pueda concretar las modificaciones y reabra las operaciones. Algunos aseguran que a partir de mañana estarán activas las chances de comprar el dólar ahorro con el nuevo formato del cupo de 200 mensuales, pero otras creen que recién la semana que viene volverá a estar habilitada esa opción para los que no llenaron su cupo en la primera quincena de septiembre.

Desde el miércoles, la compra de dólar oficial tendrá el recargo del 30% del impuesto PAÍS, más una percepción de 35% sobre el impuesto a las Ganancias o Bienes Personales. ¿Qué pasará con el retiro o la transferencia de dólares? El titular del banco Central, Miguel Pesce, aseguró en una entrevista en TN que “no hay ninguna limitación sobre el retiro o transferencia de dólares”, y sostuvo que "la caída de los depósitos en dólares cesó, de hecho ha habido un aumento en los últimos meses".

Miguel Ángel Pesce: “No hay razón para que el peso se devalúe” | A DOS VOCES

Pesce indicó que "la Argentina está teniendo un problema estructural con los dólares" y que “cuando la Argentina exporte 83.000 millones de dólares, puede tener su mercado de dólares abiertos". "Hoy exportamos 60.000 millones de dólares, los dólares que exportamos no alcanzan", enfatizó Pesce, y añadió que "en los últimos 4 años, en vez de establecer restricciones, lo único que se hizo fue endeudar al país".

"Estamos tratando de zafar del cuello de botella en este momento que no se produce exportación sobre la producción agropecuaria”, afirmó Pesce, y defendió a ministro de Economía, quien apenas 72 horas antes del anuncio del nuevo impuesto al dólar señaló a radio Continental que no iba a haber cambios: "Creo que lo que Martín Guzmán quiso decir es que no se iba a restringir la compra de 200 dólares".

"Yo tengo ahorros en dólares. Sería preferible, es cierto, como dice el Presidente, que los dólares estén para el trabajo", señaló el titular del Banco Central.