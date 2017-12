Dos compañeros se agarraron a piñas en el kartódromo

Tras intentar sobrepasarse en una curva, quedaron fuera de competencia y uno de ellos decidió pedir explicaciones al otro por el incidente. El malentendido creció en intensidad y las cosas no terminaron nada bien.

Felipe Massa, experimentado piloto de Fórmula 1 con 15 años de trayectoria, y 272 carreras en la categoría, es quien preside la Comisión de karting de la Federación Internacional de Automovilismo y además patrocina al equipo de los pilotos involucrados.

Como era de esperar, los sucesos que ocurrieron el fin de semana no fueron de su agrado y expresó su malestar por la situación en un comunicado: "Esto ha sido muy triste y aún más triste es que mi propio equipo estuviera en la pelea. Me disculpo con todos por lo que ha pasado. Nunca he visto algo así en mi carrera. La competición está dentro de la pista, pero nunca de esta manera".