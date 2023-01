Dos incendios afectaron hectáreas en el Cerro Los Pinos

“Afectó 2 hectáreas y media, pero no llegó a tomar los pinos, sino que solo quemó a la vegetación del suelo”, explicó Barrera. Por lo que después de varias horas de trabajo, alrededor de las 13, pudieron apagar el fuego y, tras comprobar que no había riesgo de que se reactivara, se retiraron del lugar.

Sin embargo, no contaban con que a las 13:30 recibirían un nuevo llamado telefónico avisándoles de un nuevo incendio en la misma estancia, pero en otro terreno. “En este caso fue un poco más complejo porque el fuego tomó algunos pinos. Se propagó muy rápido porque por la tarde el viento estuvo muy fuerte y hubo que pedir apoyo aéreo para poder extinguirlo”, explicó.

Es por ello por lo que enviaron un helicóptero con la capacidad de arrojar 500 litros de agua por tiradas y, de este modo, pasadas las 19 lograron apagar el fuego por completo. “También teníamos un avión hidrante en reserva y la última adquisición de la provincia que es un avión hidrante que lanza 10 mil litros de agua por disparo”, informó Barrera.

Una vez que pudieron sofocar las llamas hicieron el control de los daños y comprobaron que se habían consumido más de dos hectáreas.

“Todavía no podemos establecer cuáles fueron las causas que iniciaron el fuego porque no hubo lluvias ni tormentas eléctricas. No podemos precisarlo, pero pueden haber sido ocasionado por turistas o pescadores, acá muy cerquita está el río Chimehuin y llegan a él caminando sin permiso por la estancia, creemos que pueden haber arrojado algo encendido o ellos mismo haber encendido alguna fogata y no la apagaron bien”, teorizó.

Es por ello que recordó la importancia de prestar atención a la cartelería y solo prender fuego en los lugares permitidos, ya que los daños pueden ser sumamente importantes para los recursos naturales de la provincia.