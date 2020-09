Dos mujeres se pelearon a golpes cuando iban a abordar un avión

Toda la pelea quedó registrada por un pasajero en el momento en que dos jóvenes comenzaron a golpearse entre sí y terminaron peleando en el suelo del puente aéreo.

En el vídeo se ve a una azafata pidiendo ayuda diciendo: "Están luchando", mientras una multitud se reúne para mirar.

Passengers Fighting on Jet Bridge Delay Departure of Flight in New York’s LaGuardia Airport