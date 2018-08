Dos policías le salvaron la vida a una nena de 3 años

“Estábamos durmiendo, escuchamos ruidos extraños, cuando fuimos a su pieza Candela estaba con los ojos abiertos, no reaccionaba y su cuerpo estaba flácido”, explicó Francisco a LM Neuquén.

Los policías colocaron a Candela sobre el piso de la comisaría y comenzaron a practicarle la reanimación cardiopulmonar utilizando las técnicas que habían aprendido en sus capacitaciones. “La recostamos en el piso, al notar que la nena no respiraba empezamos a practicarle las técnicas de RCP, pero no había signos de recuperación”, contó Torres, quien no puede evitar emocionarse ante la descripción de la difícil situación que vivió aquella noche. Al notar que Candela no reaccionaba, Soto se comunicó con la ambulancia. Ante lo complejo de la situación que atravesaba la menor, decidieron no esperar la ambulancia que iba a tardar porque se encontraba en otra emergencia. Se subieron al móvil policial para trasladarla al hospital Bouquet Roldán.

“Fue una situación que no me esperaba, sólo tenía en la mente ayudar a la nena y hacer todo lo que estuviera a mi alcance para salvarla”, recordó Soto, de 27 años, oriundo de Zapala.

Se realiza la jornada de capacitación en RCP.

Durante el corto traslado hasta el hospital, Candela hizo convulsiones y Soto siguió con las tareas de reanimación ante la desazón de su padre al ver que su hija no reaccionaba. “Después de varios intentos en el móvil logramos reanimarla”, precisó Soto.

Los médicos de guardia del Bouquet Roldán recibieron a Candela, la estabilizaron, pero por la gravedad de su estado la derivaron al hospital Castro Rendón.

“Fue una situación inesperada. Sólo tenía en la mente ayudar a la nena y hacer todo lo que estuviera a mi alcance para que se mejore y salvarla”, dijo José Soto, 27 años, Cabo de la Policía de Neuquén

“Cuando veía que la nena no reaccionaba y seguíamos intentando que se mejorara, pensaba en mi hijo de seis años”, señaló Torres.

“Nunca le había agarrado esto. No sabemos por qué le pasó. Ahora le están haciendo estudios para ver si encuentran algo”, comentó el padre de Candela, que trabaja como camionero.

“El papá entró con la nena desvanecida en sus brazos, llorando y gritando para que hiciéramos algo. Estaba desesperado”, dijo Sergio Torres, 33 años, Oficial de la Policía de Neuquén

Candela estuvo en observación en el Castro Rendón hasta el domingo. Al día siguiente, Francisco y su mujer llevaron a Candela a la Comisaría de Valentina Sur para agradecerles a Soto y Torres por lo que hicieron esa noche. “Con mi mujer pasamos un gran susto. No nos alcanzan las palabras para agradecerles a estos dos policías lo que hicieron por mi hija y por nuestra familia”, explicó Francisco.

“Nos pusimos muy contentos con el cabo Torres cuando Candela llegó a la comisaría junto a sus padres después de lo que le había pasado. Fuimos felices al verla que se reía y jugaba”, describió Soto el reencuentro con la nena a la que le salvaron la vida.

