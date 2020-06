Dos reclamos generaron caos frente a la Municipalidad del Oeste

Dijo que son unas 70 familias las que se asentaron hace menos de diez años frente a donde se edificó la nueva sede del palacio municipal de Neuquén.

“No tenemos división de nuestros terrenos, los que están detrás no tienen calles sino pasillos. Uno no le puede decir a la gente que no levante una casa en una zona de derrumbe. El año pasado se le quemó la casilla a una vecina y los bomberos tuvieron que pasar por mi terreno”, ejemplificó.

Dijo que agotaron las instancias, que recurrieron a la Defensoría del Pueblo y enviaron notas pero no tienen una fecha aproximada de cuándo les facilitarán el acceso a los servicios. “Alguna vez nos entregó un plano de cómo quedaría nuestro sector, con una plaza y todo, pero no hay nada concreto”, se lamentó.

“No hay alumbrado público, no se puede andar después de las 19. Lo que vemos es que hay plata para semejante edificio en frente y no podemos acceder a los servicios que están a media cuadra no a 500 metros”, agregó.

Antes del mediodía, un grupo de manifestantes de la toma Casimiro Gómez confluyó en el palacio municipal de Novella y Godoy para reclamar por la liberación de los detenidos el pasado jueves 28.

Tras ser detenido Emanuel López, uno de los referentes de la toma Casimiro Gómez, en el marco de una investigación por presunta instigación en la toma de terrenos, la Justicia le confirmó el viernes la prisión preventiva por cuatro meses en una audiencia de formulación de cargos. El Ministerio Público Fiscal (MPF) lo acusó por el delito de usurpación en carácter de autor.

