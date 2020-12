Dos secretos que no conocías sobre Ellen Pompeo

Otro secreto que confesó la protagonista de Grey's Anatomy es que no había asistido a la universidad. Esto fue cuando una de sus fans le preguntó sobre su educación y la razón por la cual no sabía hablar bien italiano a lo que Ellen Pompeo respondió que no había asistido a la Universidad y no mintió.

Embed Non voglio lip creare problemi.... ma I fan italiani I sono I migluori fan .. @GiacomoKG sei d’ accordo ? https://t.co/j8Z1TMZdtf — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) December 3, 2020

Ellen Pompeo se inició en el mundo laboral trabajando como bartender en su natal Boston, y en 1995 cuando tenía 26 años dejó su ciudad para mudarse con su chico a Nueva York donde meses después participó en un casting y fue seleccionada para hacer comerciales de L'Oreal y Citibank.

¿Ellen Pompeo es un poco indiscreta?

Los fans enloquecieron hace unas semanas cuando por error a Ellen Pompeo compartió una imagen en la que se veía a Katherine Heighl y los fans comenzaron a especular sobre el posible retorno de la doctora Izzie Stevens a un capítulo de la 17 temporada de Grey's Anatomy.