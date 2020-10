Dos tiroteos alarmaron a Cutral Co: un adolescente está grave

Dos balaceras con sólo horas de diferencia sembraron el terror la tarde del sábado en los vecinos de Cutral Co. Se registraron dos heridos, uno de ellos no revestía gravedad y no radicó la denuncia, pero la segunda víctima fue un adolescente de 17 años que debió ser trasladado al hospital Castro Rendón y se encuentra grave. La Policía avanza en la investigación de ambos hechos y tendría a los sospechosos identificados.