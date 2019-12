Dramático: nena abrió tarjeta navideña escrita por esclavo chino

"Este proveedor fue auditado de forma independiente tan recientemente como el mes pasado y no se encontraron pruebas que sugirieran que habían violado nuestra regla que prohíbe el uso de mano de obra en prisión", aseguró al periódico The Sunday Times.

En relación a lo indicado en el mensaje de auxilio, el padre de la nena siguió las instrucciones sobre que se pusieran en contacto con "el Sr. Peter Humphrey" y descubrió que era un ex periodista que había pasado nueve meses en Qingpu. "Cuando miré el mensaje en la tarjeta, pensé que era increíble y me pregunté si era una broma", aseguró Ben, el padre de la nena, que lo contactó y a su vez llegó a otros ex prisioneros, quienes aseguraron que habían estado empacando tarjetas para Tesco.

Humphre finalmente escribió la historia para The Sunday Times, pero él ya conocía cómo eran las condiciones porque junto a su esposa Yu Yingzeng dirigieron una firma de investigación contratada por Glaxo Smith Kline (GSK), un gigante farmacéutico por la que fueron detenidos en 2013. Sobre ellos caía la acusación de obtener ilegalmente datos privados y fueron forzados a confesarlo en la televisión estatal china.

En agosto de 2014 la pareja fue condenada a 30 y 24 meses de cárcel, respectivamente, pero fueron liberados de la prisión bajo presión diplomática en junio de 2015, cuando abandonaron el país. Mientras que la firma farmacéutica GSK China fue declarada culpable de soborno y pagó una multa de 386 millones de dólares.

En 2016 el diario El País de España elaboró un informe en el que cuenta cómo es la trama del laberinto de explotación laboral China, que trasciende fronteras.

Ahora, este nuevo capítulo se produce casi de casualidad, por la tarjeta navideña que llegó a manos de una niña.

La pregunta animal de un profesor

Un maestro de una escuela primaria de Missouri fue apartado de las clases por darles a sus alumnos una tarea en la que les pedía que “fijaran el precio de un esclavo”. El profesor, cuya identidad no fue divulgada, entregó en su clase de Sociales de 5º ( 10 años) un texto en el que les pedía que fijaran un precio para artículos como frutas, pescado, aceite o una vaca. La última pregunta pedía el costo de un esclavo. “Eres dueño de una granja y, por lo tanto, necesitas más trabajadores. Y comienzas a involucrarte en la industria del comercio de esclavos”, dice el polémico texto.

