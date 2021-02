Durante una protesta, amenazaron de muerte al intendente de Junín

Y cuando el jefe comunal y sus funcionarios salieron del Concejo Deliberante cerca del mediodía, en la vereda fueron abordados por un grupo de mujeres que lo increparon.

amenaza intendente junin de los andes

“No entendíamos la situación de porqué no aparecieron a la reunión, si sabemos que algunos habían tenido inconvenientes entre ellos”, relató el intendente tras el hecho.

"Cuando salimos de la reunión había ocho personas, entre ellas las dos mujeres que lideran este reclamo. Madre e hija, a quienes le expliqué que su pedido de tierra era imposible de resolver porque el Municipio no tiene tierras", agregó el jefe comunal.

Durante ese diálogo fue que una de las mujeres la que increpó al intendente. “La madre me amenazó de muerte, me dijo que cuando me encuentre en la calle me iba a cagar matando”, relató Corazini, quien luego radicó la denuncia penal contra la agresora.

El intendente dijo que las declaraciones de estas manifestantes “no tienen ni pie ni cabeza” y que está dispuesto a resolver las situaciones en un marco de respeto pero “No bajo amenazas de muerte” como sucedió. Corazini aclaro que ya puso al tanto de la situación a Gendarmería.