Durmieron en la calle para ver de cerca a Abel

Macarena, Noelia, Marcela, Angie, Vero y Mar se conocieron hace un año en el concierto que el músico dio en la Fiesta de la Manzana, de General Roca, y desde ese momento han viajando por todo el país para ver y escuchar a Abel en cada presentación. Son su familia, como ellas mismas se hacen llamar, y pasaron toda la noche del domingo esperando en la entrada del escenario para ser las primeras en ingresar y estar tan cerca de él como para incluso ilusionarse con rozarlo.

“Desde las 11 de la noche que estamos acá. Venimos de Puerto Madryn, de San Martín de los Andes, de Loncopué y de Trelew. Nos quedamos durmiendo a la intemperie, en la calle, que fue el lugar que nos dieron los policías para esperar, porque lo queremos ver bien cerquita”, explicó Noelia Orsi, una de las mujeres de lo que ya se convirtió en un grupo de amigas, gracias a su compartido amor por Abel.

La cola, que continuó creciendo a cada minuto, contaba con cientos de mujeres neuquinas y otras muchas peregrinas. Porque hay grupitos que, buscando escuchar las notas de lo que dicen es su religión, llegan a hacer de todo por acompañar las sesiones en donde se presenta Pintos. “Lo seguimos a todos lados. Cuando podemos, vamos a verlo. Ahora en Neuquén volvimos a la zona que nos convocó a todas”, señaló Orsi.

Melina More viajó desde Merlo, Buenos Aires, con su grupo de amigas para seguir a su ídolo. Llegaron recién entrada la madrugada para tener una ubicación inmejorable, porque para ellas él es “mágico”. “Con cada canción nosotras nos volvemos sanas. Porque algunas tenemos problemas familiares o de otro estilo, y con sólo escucharlo nos calma. No es joda. Él logra eso, no sé qué tiene. Hace que nosotras queramos verlo siempre y seguirlo”, relató Melina.

“De él nos gusta todo”, dijo entre risas Andrea DaCosta, mirando a su amiga en un guiño de complicidad. Para ellas no hay una canción especial, siempre las interpela. Pero ante el pedido de cantar la más convocante, todas las cómplices que estaban en la fila frente a la costa del río se pusieron a cantar “Motivos”, mostrando con fervor remeras con la cara del cantante y banderas que llevaron preparadas.

Los recitales de Abel son una fiesta. Sus seguidoras van a disfrutar en familia y se preparan para la ocasión. Llevan espuma, serpentinas, confeti. Hasta hay quienes llevan sus propias cornetas. A las cómplices les encanta. Y al parecer, al músico también. Noelia Orsi esperaba que llegara la ambulancia que habían llamado hace unos minutos por una compañera que del calor y la emoción se terminó descompensando. Pero subrayó que la espera valía la pena porque “la gran mayoría ya lo ha visto, lo ha besado, lo pudo abrazar. Pero ahora lo más importante es estar bien adelante para oírlo y verlo. Escucharlo es único, por eso estamos acá”.

Dos correntinos encantados con Neuquén y su río

“Vinimos el día de apertura y esta noche vamos a estar de nuevo, nos gustó mucho”, comentó ayer Gustavo Vexelman, un correntino que, tras pasear unos días por Villa La Angostura, terminó su gira patagónica con una grata experiencia en la Fiesta de la Confluencia.

Neuquén fue una sorpresa. Para Cristina Artigas, la pareja de Gustavo, el paseo costero es un punto a destacar. “Yo no pensé que la ciudad fuera tan grande, ni que estuviera tan desarrollada. Ni que tuviera tanto desarrollo urbano aprovechando las condiciones del paisaje, porque nosotros tenemos el río Paraná, pero no tenemos la ciudad pensando en el río como acá”, opinó la arquitecta.

La ciudad registró en enero una ocupación del 50% de sus plazas turísticas. Resta esperar los informes de la primera quincena de febrero para especular cuánto influyó el festival.

