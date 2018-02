"Me siento agradecido e identificado con ellos, no lo tomo a modo personal. Sacrificaron su tiempo para estar más cerca del escenario, considero que son personas como yo que viven con mucha pasión la música. Tengo la fortuna de que sea conmigo con quien quieran compartir ese tiempo", sostuvo Pintos en una conferencia en la que recordó su paso por Neuquén el año pasado. "Dar tres conciertos repletos en el Ruca Che, no me lo voy a olvidar en mi vida. Es mucho más significativo tal vez de lo que ustedes se imaginen, sobre todo para un niño que empezó cantando a muy pocos kilómetros de esta ciudad y que ha ido a ver conciertos en ese mismo lugar", dijo un agradecido Abel, quien vivió parte de su infancia en Plaza Huincul y fue allí que se subió al escenario por primera vez, cuando ya estudiaba música.

Dijo que a pesar de lo significativo de dar dos conciertos de la cancha de River, luego decidió descansar aunque volvió al ruedo porque admitió que le cuesta estar sin cantar.

"La Fiesta de la Confluencia tuvo la generosidad de abrir su agenda para que pudiera estar. Para mí significa mucho estar en esta Fiesta sabiendo que es una de las más importantes de la región", comentó el cantautor.

Dijo que esta festividad le da la posibilidad de "poder venir a tocar ante una multitud y poder dar las gracias a los que pudieron ir al Ruca Che y a los que no pudieron".

"Esta noche lo voy a disfrutar", dijo Abel y adelantó que "la forma de agradecer al público será extender la lista de sus canciones".

Tanto en el predio de la Isla 132 como en los portones del hotel donde se hospeda en la capital neuquina, sus seguidoras lo aguardaron bajo el intenso sol en búsqueda de un saludo o de un guiño antes de brindar sus éxitos en el show de cierre de la fiesta de la ciudad.

Conferencia prensa Abel Pintos (8).JPG Omar Novoa

"Independientemente de su calidad artística, de su prestigio y de ser un gran artista, concita un profundo sentimiento, debe transmitir algo que no es simplemente la voz, la presencia del artista, la técnica. Hay en Abel una fibra que despierta afecto, más allá del respeto y de la consideración. Esto demuestra y explica su éxito", sostuvo el intendente Horacio Quiroga quien acompañó al cantante en su presentación ante la prensa en un hotel del oeste de la ciudad.