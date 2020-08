Duro reclamo de Comercio a Salud: "¿Es un peligro el Covid-19?"

Ante esta diversidad de criterios en la actuación, el CEC le exigió al Ministerio de Salud que garantice el cumplimiento de los protocolos y las normas en estos establecimientos. "Esto ya no es un problema laboral entre empleador y trabajador sino que lo trasciende, es un problema de salud pública. El problema laboral para nosotros pasa a un segundo plano porque lo que estamos reclamando es la protección de la salud pública, que no está en manos de la autoridad de Trabajo", afirmó Rodríguez en comunicación con LU5.

Hace dos semanas, un empleado de Vital resultó positivo por lo que 9 trabajadores, quienes habían estado de manera más cercana, fueron aislados de manera preventiva por el personal de salud que los atendió. Sin embargo, dos de ellos fueron intimados por la empresa para presentarse a trabajar.

En la solicitada publicada este martes en el diario LM Neuquén, aseguran que "cuando las empresas se llevan por delante los protocolos sanitarios, la entidad gremial no dispone de las herramientas para solucionar la disputa ya que los mecanismos de protección a la salud pública sólo los tienen el poder político y la autoridad sanitaria".

"Tiene que haber una sanción para el que no la cumple y tiene que haber una inspección, pero con poder real, para poder sancionar a aquel que no cumple la norma", pidió el gremialista en las declaraciones radiales. "Algo está ocurriendo, en algún lugar nos están mandando un doble mensaje porque no vemos que la autoridad tenga las herramientas como para frenar rápidamente este tipo de situaciones cuando hay personas que se pasan los protocolos por encima y hacen lo que quieren", reclamó Rodríguez.

"Entonces nos preguntamos si de verdad es tan grande el riesgo de contagio o simplemente no se tuvieron en cuenta mecanismos y eficientes para que nadie evada la responsabilidad social que cada uno debe asumir", cierra la solicitada.

"Estas son las incoherencias que no alcanzamos a comprender y que francamente nos llenan de dudas porque o no hay autoridad sanitaria con las herramientas necesarias como para evitar estas cosas y con un simple dictamen a tomar conocimiento de un hecho concreto o no se le esta dando la trascendencia y la importancia que dice que tiene esta problemática de contagio de coronavirus.