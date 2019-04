Echan del cine a nene autista que miraba Dumbo

Para Page, a la mujer no le importó la condición de Noah. “Me dijo que debería tenerlo en casa si no podía quedarse quieto”, contó. Más tarde, Page dijo que como notó que su hijo la vio preocupada decidió salir de la sala. La situación le generó a Noah un ataque de nervios. Una vez fuera, en el sector de las boleterías comenzó a golpearse la cabeza contra el piso. “Fue muy triste verlo así y me sensibilizó mucho”, dijo Page.

Más tarde, cuando pudo ver la situación con cierta distancia, la mujer reflexionó en una entrevista con el diario británico Metro: “Recibo muy seguido este tipo de actitudes, no fue un incidente aislado. Desearía que la gente fuera más compasiva y no tan cruel e insensible”.