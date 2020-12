Eclipse y pandemia: el miedo al turismo informal

AA-Clarisa-Vermeulen.png

Las dos modalidades se ajustan al bolsillo y al tiempo de los interesados. Por un lado, está la opción de pasar el fin de semana, observar el eclipse y retornar a la ciudad de origen. Y, por otro, el de solo ir a pasar el lunes 14 de diciembre para verlo. “De lo que pensábamos vender hasta ahora, solo tenemos 10% de las reservar para los fin de semanas y un 30% para quienes pasarán el día. Es muy poco, porque estamos a días de que se lleve a cabo y la gente no está confirmado”, dijo Vermeulen.

Si bien creen que este fin de semana del 4 de diciembre será “la prueba de fuego”, las agencias de turismo están “preocupadas” por esta situación. “Lo que no está prohibido está permitido y creo que nadie salió a aclarar que como estamos en pandemia no se puede llegar a la localidad sin reservar o no se puede parar en medio de la ruta para verlo. No entiendo porque no salen a comunicarlo”, criticó.

Piedra del Águila.

La idea de las agencias es no colapsar las ciudades e ir distribuyendo. “Nos llamaron muchas personas con consultas. Muchas de ellas con miedo de a ver qué iba a pasar y creo que este fin de semana también marcó un poco que se puede salir a la ruta sin problemas. Y espero que ese salir a la ruta siga siendo con cuidados”, añadió.

Para este sector, esta fecha será el “primer evento fuerte”. “El eclipse como no se puede posponer se hace y queremos que la gente que vaya y vuelva, lo haga segura y tranquila. Es un evento sumamente cuidado, al aire libre, pero está faltando un marco legal. Y hay que tener cuidado con los viajes informales”, agregó.

Vermeulen planteó que Piedra del Águila será uno de los mejores lugares del país por su clima. “Al ser árido, tiene baja probabilidad de lluvia y cielo despejado. Eso hace un contexto necesario y fundamental”, añadió y lo separó de la ciudad balnearia de Las Grutas, que “por ahí tiene una bruma de mar” que puede taparlo.