Among Us EEUU: congresista jugó Among Us y reunió a 435 mil usuarios Alexandria Ocasio-Cortez se unió a la fiebre de Among Us y transmitió una partida por Twitch. El aforo fue monumental.







Si no sabés qué es Among Us, seguramente habrás escuchado, al menos nombrarlo. Se trata del juego de moda que está disponible desde el 2018, pero que causa furor en esta cuarentena. Es tanta su fama, que esta app está desplazando a Fall Guys.

Nosotros no somos los únicos que estamos obsesionados con Among Us. Figuras públicas del mundo entero han descargado la app. Una de ellas es la congresista demócrata de los Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, quien ha reunido a más de 400.000 personas en línea solo por jugar Among Us.