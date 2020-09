EE.UU.: furia por otro crimen policial impune

Al menos dos policías resultaron heridos de bala y 46 personas fueron detenidas en una noche de protestas y disturbios violentos en Louisville (Kentucky), después de que la Fiscalía de estado decidiera no imputar de asesinato a los agentes de policía involucrados en la muerte a tiros de la afroamericana Breonna Taylor en marzo.

El fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, anunció que "después de una investigación exhaustiva" no veían razones para acusar de asesinato a ninguno de los tres agentes que en marzo irrumpieron en el departamento de Taylor, una operadora de emergencias médicas, para ejecutar un registro relacionado con una investigación sobre menudeo de drogas de un ex novio de la mujer. Según testigos, los agentes no se identificaron pese a que era de noche e iban de civiles. Los agentes respondieron con una lluvia indiscriminada de más de 30 disparos después de que Kenneth Walker, novio de Taylor, disparara contra ellos al pensar que eran intrusos. Taylor, que descansaba en su cama, falleció por los disparos.