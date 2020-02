EE.UU. impone 13 sanciones por apoyar a Irán

Las entidades chinas sujetas a nuevas sanciones estadounidenses son Baoding Shimaotong Services Company, Gaobeidian Instrument Co Ltd y Wuhan Sanjiang, mientras que la turca es Eren Carbon Graphite Industrial Trading Company Ltd. El individuo chino sujeto a sanciones es Luo Dingwen, quien según Estados Unidos también está implicado en proveer objetos sensibles para el programa armamentístico de Pakistán.