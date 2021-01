Ricardo, apoderado de la empresa Tentación a cargo del viaje, explicó que no todos los estudiantes que viajaron desde el Alto Valle a Córdoba en este tour expresaron la misma versión de aquellos que dieron su testimonio a los medios. Aclaró que se cumplieron todos los protocolos exigidos por las autoridades y que se cumplió con el objetivo de crear una gran burbuja de 200 chicos en Córdoba.

"Se les pidió que se aislaran por 7 a 10 días y que firmaran una declaración jurada", expresó Ricardo y agregó que "es imposible saber si lo cumplieron o no, pero las declaraciones juradas estaban firmadas". Sin embargo, no apuntó a la irresponsabilidad de los viajeros: "No estamos echando culpas porque hay muchas personas que son asintomáticas".