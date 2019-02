El 82 por ciento de las multas de trÃ¡nsito en la ciudad son por mal estacionamiento

“Las actas de infracción son de dos tipos: los controles de tránsito donde se colocan los conos y se pide documentación o se hace el control de alcoholemia, y los controles de rutina cuando los inspectores salen a caminar y encuentran infracciones”, detalló el funcionario.

A eso se suman las presentaciones que hacen los propios vecinos, cuando detectan una contravención y la denuncian a través de Whatsapp, o cuando llaman para exigir que la grúa retire un vehículo que bloquea sus cocheras.

Del total de las multas labradas el año pasado, la gran mayoría corresponde a autos que estacionaron en lugares prohibidos, que representan 27.182 infracciones (ver aparte). Muy por detrás le sigue la falta de documentación, con 2250 actas, que abarcan la falta de licencia de conducir, de seguro o de cédula. En tercer puesto se posicionan los problemas de circulación, con 1498 multas, que incluyen el cruce de semáforos en rojo, la conducción en contramano y maniobras indebidas.

Grúa-tránsito-multas-estacionamiento-página-3-2.jpg Sebastián Fariña Petersen

Con 1290 infracciones, los controles de alcoholemia se posicionan en cuarto lugar, con multas que se labran con cualquier nivel de alcohol en sangre a partir de la sanción de la ordenanza de alcohol cero. En última instancia se ubican las actas que se labran cuando se detectan a motociclistas o conductores de autos que no cumplen con las medidas de seguridad, como la utilización de casco o cinturón.

“Aunque no tenemos contabilizado cuánta gente usa los elementos de seguridad, notamos que cada vez son menos las multas a la gente que no los utiliza”, expresó Churrarín, y aclaró que lo que más encuentran son fallas de seguridad en algunos componentes de las motocicletas, pero no tanto la ausencia de cascos en conductores y acompañantes.

El hábito de bloquear la salida de un garage

Según las estadísticas provistas por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, el 82% de las infracciones que se labraron durante el año pasado se basaron en penalidades a los conductores que estacionaban en lugares prohibidos.

La mayoría de estas contravenciones se detectan en controles de rutina, cuando los inspectores salen a caminar y se encuentran con vehículos mal estacionados, o a partir de los llamados de los propios vecinos de la ciudad, que se comunican para pedir la asistencia de la grúa.

“Tenemos entre 10 y 15 llamados por día de personas que piden que vaya la grúa porque tienen que salir a trabajar, ir al médico o a la escuela, y no pueden salir de su propia casa”, detalló Facundo Churrarín, director de Tránsito neuquino.

Facundo-Churrarín-página-3.jpg

Los datos demuestran que el 60% de las actas por mal estacionamiento se producen cuando los coches aparcan en lugares prohibidos y, en su mayoría, en la zona bancaria.

En el 20% de los casos, los autos son estacionados en áreas exclusivas de carga y descarga y, en menor medida, se incluyen aquellos que bloquean las rampas que usan las personas con discapacidad para subir o bajar de las veredas, o aquellos vehículos que ocupan los espacios exclusivos para personas con movilidad reducida frente a hospitales, escuelas o grandes comercios.

Si bien las actas por mal estacionamiento representan un gran porcentaje del total de las infracciones, desde el área de Tránsito explicaron que las sanciones económicas que les corresponden son las menores. Si el infractor accede al pago voluntario de la pena, debe abonar unos 600 pesos, que representan el monto más bajo entre todas las multas de tránsito.