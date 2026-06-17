El aberrante caso de un hombre que abusó de dos hermanitas en Neuquén: cuántos años podría ir preso

Las menores tenían 3 y 8 años al momento de los hechos. El hombre fue declarado culpable y ahora espera por la condena.

La Justicia de la provincia de Neuquén declaró responsable a un hombre por una serie de delitos de abuso sexual cometidos contra dos hermanas menores de edad. Los hechos ocurrieron entre diciembre del 2018 y octubre del 2019 en la capital.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el tribunal integrado por la jueza Carina Álvarez y los jueces Raúl Aufranc y Juan Pablo Encina. Durante el juicio, se acreditó que el acusado cometió los distintos abusos contra las niñas cuando estas tenían 3 y 8 años de edad.

Los magistrados consideraron probados los hechos más allá de toda duda razonable y remarcaron que los delitos estuvieron agravados por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia con ambas víctimas menores de 18 años.

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Cómo se descubrieron los abusos

De acuerdo con la investigación, los abusos permanecieron ocultos durante varios años y fueron revelados después de que las niñas fueran separadas de su madre debido a una situación de violencia y abandono.

Las hermanas fueron recibidas por una familia de acogimiento, donde comenzaron un proceso de acompañamiento y tratamiento psicológico. En este contexto surgieron los relatos que permitieron avanzar con la investigación judicial.

Las declaraciones realizadas mediante cámara Gesell, junto con pericias físicas y psicológicas, constituyeron parte de la prueba valorada por el tribunal para arribar al veredicto de responsabilidad.

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Opiniones divididas

Respecto de la niña más pequeña, los tres magistrados coincidieron en que la prueba reunida permitió acreditar los delitos atribuidos por la fiscalía.

En relación con la hermana mayor, surgieron diferencias en torno a uno de los hechos investigados. El juez Encina consideró que la evidencia presentada durante el debate permitía tener por acreditado también un abuso sexual con acceso carnal, tal como había sido planteado por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Sin embargo, la posición mayoritaria de Álvarez y Aufranc entendió que, si bien se encontraba probado el abuso sexual simple, las pruebas incorporadas al juicio no lograban superar el estándar de duda razonable respecto de un acceso carnal. Por ello, calificaron los hechos como abuso sexual gravemente ultrajante.

Cuándo se conocerá la pena

El proceso continuará con una nueva audiencia prevista para agosto, instancia en la que se debatirá la pena que deberá cumplir el condenado.

Los delitos por los que fue declarado responsable contemplan una pena mínima de ocho años de prisión efectiva, aunque el monto definitivo será fijado por el tribunal una vez finalizada la etapa de cesura.