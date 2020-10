El aislamiento debutó con demoras en los puentes carreteros

El agente policial informó que en los retenes se están solicitando a los automovilistas los permisos de circulación necesarios, entre los que se encuentra el que prueba que se trata de trabajadores esenciales.

Sobre la Ruta 22, la cola de autos, camiones y camionetas llegaba hasta la empresa Transportes Tortoriello. Había 200 metros de fila sobre Ruta 151 y más autos detenidos en la avenida Pacheco. Incluso, el tránsito vehicular se encontraba demorado en el tercer puente, donde la cola se extendía prácticamente hasta la rotonda.

caos en los puentes carreteros Anahí Cárdena

"La situación es complicada, como consecuencia de los controles que implementó Neuquén para restringir la circulación de personas. Solo los esenciales pueden movilizarse en vehículos, y los que no lo son tienen que pasar a pie o en bicicleta. Pero parece que la ciudadanía no lo entendió y por eso tenemos esta congestión. En su conjunto, y a simple vista, la población hoy no acotó la orden. Habrá que ver a cuántos hacen retornar porque no son personal esencial", expresó el jefe del Cuerpo de Seguridad Vial Cipolletti, oficial principal Carlos Candia.

En diálogo con LMCipolletti, explicó que los controles que está realizando personal policial de Neuquén solo consisten en verificar si los automovilistas que pasan son o no son esenciales, con el debido permiso de circulación o la credencial que los respalda. "Los esenciales pasan, lo que no lo son, los hacen volver", acotó.

No se habilitó nuevamente el carril exclusivo para que circulen los trabajadores de la salud y de las fuerzas de seguridad, por cuanto desde ayer queda prohibido el tránsito de personas que no son esenciales en la ciudad de Neuquén. "Nosotros teníamos previsto una demora, pero suponíamos que la ciudadanía iba a considerar las nuevas medidas. Sin embargo, eso no fue así. Hoy (13/10) están probando pasar. Mañana seguramente habrá menos flujo y más gente caminando o en bicicleta", previó Candia.

Personas que tienen turnos médicos ya agendados; o que necesiten recibir atención médica de urgencia también deberían pasar en un vehículo automotor, ya que las nuevas disposiciones permiten su tránsito en Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala.