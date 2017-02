El Albino Cotro no abrirá hasta que saneen el Durán

Ana Laura Calducci

calduccia@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- El balneario Albino Cotro, también llamado Municipal, seguirá inhabilitado hasta que haya un saneamiento, al menos provisorio, del arroyo Durán, que es el principal contaminante de ese tramo del río Limay. La subsecretaria de Ambiente, Silvia Gutiérrez, dijo que no tienen fecha para lograr ese objetivo porque las obras dependen de Recursos Hídricos de la Provincia.

Está prohibido bañarse en el Albino Cotro desde el 21 de diciembre pasado, cuando salió a la luz un estudio de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) que comprobó un alto nivel de contaminación cloacal en ese sector.

Los técnicos encontraron entonces 241 partes de la bacteria Escherichia coli cada 100 mililitros de agua, cuando el máximo permitido para recreación es de 200 mililitros.

Desde entonces, el Municipio realiza mediciones paralelas a las de la AIC que han arrojado resultados muy variados. Ayer, Gutiérrez explicó que por eso no pueden anticipar cuándo se habilitará de nuevo el balneario.

Recordó que los técnicos municipales “lograron la certeza” de que la contaminación proviene de la desembocadura del Durán y describió que “el arroyo está inmediatamente aguas arriba del Municipal”.

La funcionaria indicó que, “por lo tanto, si no se baja la carga bacteriana del Arroyo Durán, el balneario seguirá inhabilitado”. Agregó que, aunque se necesita una obra millonaria para mejorar la limpieza del arroyo, “hay otras maneras de sanear o, aunque sea, comenzar con el saneamiento del mismo”.

En ese sentido, Gutiérrez afirmó que “hay medidas paliativas que está evaluando Recursos Hídricos, estamos con ellos en una mesa de trabajo y habrá que tomar la decisión de qué alternativa utilizar, pero hay maneras de trabajar sobre el arroyo”.

La subsecretaria dijo que no puede decir cuándo se harán estos trabajos: “No es competencia del Municipio, sino de Recursos Hídricos, aunque trabajemos juntos con las ideas y los profesionales”.

Razonó que en las condiciones actuales no es aconsejable meterse al agua en ese tramo. “No tenemos ninguna garantía de que un análisis que hagamos hoy nos asegure que el domingo no esté complicado; no es una cuestión instantánea, de decir que vengan si no sabemos qué puede pasar de un día para otro”, explicó.

Aunque hubo varios análisis que dieron bien, el último que hizo el Municipio en el balneario arrojó niveles altos. Y los estudios sobre el arroyo Durán revelaron que hay trayectos con hasta 1200 partes de Escherichia coli, seis veces la cantidad permitida.

Tres momentos calientes de una historia sin cerrar

21 de diciembre de 2016

El Municipio informó oficialmente la clausura del balneario por cuestiones ambientales. La medida se tomó después de que se detectara contaminación en los estudios de rigor que se practican sobre el agua en la zona pensada para bañistas.

22 de diciembre de 2016

El intendente Horacio Quiroga y el titular de la Autoridad Jurisdiccional de Cuencas, Elías Sapag, se cruzaron al aire de LU5 enrostrándose mutuas responsabilidades por las causas de la contaminación.

23 de enero de 2017

Concejales y diputados de UNE y FPN presentaron un amparo en el que le pidieron a la Justicia Federal que dicte una medida cautelar para detener la contaminación del Limay y obligar a las autoridades a convocar a una audiencia pública.

Empleados del EPAS pidieron no ser usados por los políticos

Los trabajadores del EPAS reclamaron ayer que no los usen para los “fuegos de artificio” en la pelea histórica entre Municipio y Provincia por el servicio de agua y cloacas de la ciudad. Criticaron puntualmente al concejal quiroguista Francisco Sánchez, quien sostuvo que hay demasiados empleados en el ente. Señalaron que la postura del edil es “hipócrita”.

“Nosotros también queremos la concesión, pero no estamos dispuestos a que la letra fina del contrato se use como nuevos fuegos de artificio para la época electoral”, recalcó el delegado de ATE en el EPAS, Pablo Azúa.

Dijo que los trabajadores quieren ser parte de la mesa donde se discute la concesión y recordó que, además de quedar en el medio de la batalla verbal, “los compañeros son quienes se llevan las críticas por el mal servicio”.

Sobre Sánchez, planteó que sigue la línea municipal de “hacer política criticando al EPAS, cuando nunca pusieron un solo peso para el servicio”. Además, agregó que “es hipócrita y apresurado hablar de sobredimensión” por parte del concejal sin averiguar antes cuántos trabajadores hay.

“Desde 2008, el EPAS nunca superó los 700 empleados en toda la provincia, en todas las localidades; entonces, no es problema la cantidad de trabajadores sino la falta de inversiones”, detalló.

“Como trabajadores, nosotros tenemos una tercera posición y les reclamamos recursos tanto al gobierno provincial como al municipal”, manifestó el delegado gremial.

Añadió que también velarán “para que el servicio sea un derecho, porque no se puede jugar con el agua y el saneamiento de la población y convertirlo en un negocio; acá quieren a un empresario que se enriquece, algún funcionario que también y trabajadores empobrecidos y con menos estabilidad laboral”.