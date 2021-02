El artista que recrea la historia de Neuquén en 3D

- ¿Cómo empezó todo esto a animar fotos antiguas de nuestra ciudad a través de la informática?

Yo me dedico a hacer animaciones en 3D, un poco por hobby y un poco por trabajo. La idea de recrear en animación 3D las fotos antiguas de Neuquén surge porque me gusta mucho como era en la época de principios del siglo XX. Además, viendo que lo más común era la recreación de muchos otros lugares y períodos históricos como, por ejemplo, la Roma Antigua a través de una infinidad de documentales y canales de historia que recrean esos escenarios, advertimos que no es frecuente poder ver nuestra historia como país o como ciudad. La idea concreta entonces fue tomar una serie de fotos representativas de la Neuquén a comienzos de 1900 para modelarlas y descubrir que surgía de todo eso.

- ¿Por qué elegiste la ciudad de Neuquén para tu proyecto?

Soy neuquino, nacido en El Chocón a dónde llegó mi padre en busca de trabajo, llevando después a toda la familia que estaba en San Juan. Como mi papá trabajaba en las obras, iba naciendo un hijo en cada lugar, Mendoza, San Juan y así. Nos mudamos posteriormente a Cipolletti cuando papá empezó a trabajar en Neuquén en donde viví muchos años. En la actualidad estoy radicado en Plottier.

Me gusta la ciudad de Neuquén y toda la provincia, afectivamente tengo un vínculo muy grande con todo el Alto Valle, soy patagónico y no me iría nunca de este lugar que considero que no tiene nada que envidiarle a nadie.

- ¿Cuánto hace que venís trabajando en la reconstrucción 3D de las fotografías?

El Proyecto de las Fotografías Históricas de Neuquén en 3D está en proceso, aunque vengo hace tiempo ya trabajando en él y a medida que me va llegando material nuevo, alguna fotografía, voy recreándola mediante esta técnica. No es sencillo, porque por la antigüedad y calidad de las fotos se pierden muchos detalles y hay cosas que no se ven muy bien pongo en juego la imaginación para darle forma a lo que puedo percibir en una foto sacada hace cien años. Mi trabajo en ese sentido es un compromiso con lo que hago porque trato de recrear lo mejor que puedo esa parte de nuestro pasado.

- ¿Publicaste ya alguna de tus producciones?

He subido algo a alguna que otra página temática de historia neuquina del Facebook y en la página web de la Municipalidad de El Chocón hay una animación de un dinosaurio que hice para ellos, aún no tengo una página oficial de mis trabajos.

Embed

- ¿Cómo sería el paso a paso del proceso?

Lo primero que hice con este trabajo fue juntar fotos, recurrí entonces al Archivo Histórico Provincial y una vez que tuve el material a disposición comencé a trabajar con un programa de animación 3D. Se llevan a cabo diversas etapas, primero hay que modelarlas, después texturizarlas para respetar la estética de los elementos que componen la imagen ya se trata de madera, metal, por ejemplo. Viene luego la iluminación que se hace a tras de otra herramienta del mismo programa. Después se hace un renderizado que es algo así como tomar fotos continuas y secuenciarlas a razón de 25 cuadros por segundo lo cual implica que para hacer una animación de 3 segundos se necesitan 75 cuadros. Por último, viene la composición y finalmente todo eso se edita. Son maravillosas las posibilidades que te brindan estos programas desde agregar efectos de polvo suspendido en el aire a efectos de brillos de luz.

- ¿Cómo continúa esta propuesta?

Lo próximo sería complementar las animaciones gráficas que son más que nada de carácter netamente visual con una voz en off y musicalizarlas. Existen propuestas para dar a conocer este proyecto a nivel de instituciones culturales con las que estamos trabajando en pos de que pueda estar al alcance de todos los neuquinos, pero es algo que también está en proceso.

La idea es que la gente conozca lo que fue lo nuestro y que como neuquinos reafirmemos nuestro sentido de pertenencia. Muchas cosas se pierden por el progreso las va borrando y se van olvidando. Las familias de los primeros pobladores que se van mudando o ya no están y con ellas parte del patrimonio arquitectónico que se va perdiendo. Para toda la gente que viene a vivir a esta zona es también importante para que puedan conocer cómo se formó Neuquén. Los que tenemos más años acá recordamos una ciudad con calles de tierras, sin tantos edificios, con muchas casas bajas y las bardas como un paisaje permanente que aún se podía apreciar.

Embed

En las fotos no faltan los indicios de las costumbres y características de la época, un auto antiguo, un carro de reparto lechero y cosas así que a la gente les llegue para sentirse un poco más identificada con su ciudad”

En una difícil selección le pedimos a Alejandro que eligiera alguna de sus mejores producciones y así podremos apreciar el desaparecido Chateau Gris (primera sede de gobierno de la por entonces nueva capital), el edificio de la Gobernación con detalles que exaltan su encanto, El Vapor “Río Negro” remontando el curso del Río Limay, una reconstrucción de la facha de la Antigua Capilla de “Nuestra Señora de los Dolores”, una vista panorámica de las vías hacia “El Alto” desde donde se ve la casa de Pedro Linares entre otras y “un tren de los sueños” llegando a la Estación Neuquén propulsado por los anhelos y las historias que merecen ser recordadas una y otra vez.

historia-3d-4.jpg

WhatsApp Image 2021-02-11 at 19.41.42 (2).jpeg

WhatsApp Image 2021-02-11 at 19.41.43.jpeg

chateau noche.jpg

WhatsApp Image 2021-02-11 at 19.41.42.jpeg

tren.jpg