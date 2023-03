Pero hubo un tiempo en que los golpes de la vida lo alejaron de la práctica deportiva. “Mis padres se separaron y después mi madre murió de cáncer. Fue un momento difícil para mí, de mucha depresión. Tener un familiar con cáncer, en este caso mi mamá, te hace darte cuenta de la importancia de la vida. Luego de todo eso, decidí que era tiempo de retomar el deporte, empecé con running y a hacer ciclismo”, explicó a LMNeuquén.

SMAndes_FedericoSoto Nadador MArtin _DSC5413.jpg “Antes donaba en forma esporádica hasta que en la pandemia el papá de un amigo se enfermó y necesitaba donantes. Conversando con los médicos de la clínica me comentaron que hacía falta que más gente donara voluntariamente sangre. Ahí se me ocurrió la idea de aportar mi granito de arena desde lo que a mí me gusta hacer, que es correr y nadar, para difundir un mensaje de concientización sobre la importancia de donar sangre para salvar vidas”, explicó Martín Zubiria.

Actualmente el horario laboral como empleado administrativo en la Policía le permite por la tarde realizar deportes, ya sea nadar, correr o andar en bicicleta.

La enfermedad del padre de un amigo fue la situación que hizo que Martín se acercara voluntariamente a donar sangre en la Clínica Doctor Roberto Raña. “Antes donaba en forma esporádica hasta que en la pandemia el papá de un amigo se enfermó y necesitaba donantes. Conversando con los médicos de la clínica me comentaron que hacía falta que más gente donara voluntariamente sangre. Ahí se me ocurrió la idea de aportar mi granito de arena desde lo que a mí me gusta hacer, que es correr y nadar, para difundir un mensaje de concientización sobre la importancia de donar sangre para salvar vidas. Esa fue la primera vez que pensé en nadar el Lácar”, relató.

“Ser héroe se lleva en la sangre, vos también podés ser un donante voluntario”, es la consigna de la campaña que comenzó el deportista acompañado por la mencionada clínica.

La primera acción para aportar a la causa, la concretó el 14 de mayo de 2022 en la que realizó una maratón con la que unió tres hospitales de la provincia. La corrida se inició en el Hospital Bouquet Roldán de la capital neuquina, pasando por el de Plottier y culminando en el “Adolfo del Valle” de la localidad de Senillosa, completando de esta manera 33 kilómetros.

Cruzó a nado para concientizar sobre donación de sangre.mp4

La clínica decidió acompañar al atleta en sus desafíos deportivos para promocionar la donación de sangre. Destacaron su esfuerzo, constancia y dedicación, quien a paso firme va desarrollando su agenda de desafíos deportivos con el fin de concientizar a la población sobre la importancia de donar sangre, y promover el deporte para mejorar la calidad de vida de las personas.

Zubiria mencionó que comenzó con esta campaña motivado por las del actor Facundo Arana, quien por la misma causa también había realizado este tipo de actividades.

Unos días después del recorrido, Martín recibió en su cuenta de Instagram (@zubiria_martin) un mensaje: “Te felicito por la iniciativa. Orgulloso de saber que entendés la enorme importancia de la donación. Muy honrado de saber que te sentiste inspirado por mi campaña. Te deseo mucha salud y felicidad”. El mensaje estaba firmado por Arana, quien a los 17 años se recuperó de un linfoma de Hodgkin.

“Me sorprendió que Facundo Arana me enviara este mensaje. Fue un muy lindo gesto de su parte”, comentó el atleta neuquino que desde entonces campaña que proyecta y realiza la comparte con el reconocido actor.

Desafío y promoción

Unos años antes, en 2019, como tantas veces lo había hecho como actividad recreativa, Martín cruzó a nado el lago Lácar uniendo las playas Catritre e Islita. “Son unos 4200 metros aproximadamente y eso me impulsó a querer hacer algo más grande”, contó acerca de cómo comenzó a idear la travesía que recién pudo lograr el domingo 26 de febrero pasado.

Para ello, sabiendo la exigencia que se le presentaría, durante varios meses entrenó en la pileta del club Santafesino bajo la tutela de Antonela Ometto y Rubén Ferreyra, y comenzó a organizar la logística para lograr su propósito: nadar los 25 kilómetros que separan el camping del lago Nonthué y la costa del centro de San Martín de los Andes.

En la pileta del Santafesino conoció a María Cristina Ganem, una nadadora de aguas abiertas, que tiene en su haber varios logros como el de nadar el estrecho de San Carlos para unir las islas Soledad y Gran Malvina, y cruzar el Canal de la Mancha, entre otras proezas.

“Cristina tiene mucha experiencia en este tipo de travesías y fue la persona que me ayudó muchísimo con el tema de la hidratación y la alimentación para conseguir el cruce”, explicó. También destacó la colaboración de Quique Timonel, de Rienda Suelta, un guía de pesca de San Martín de los Andes que puso a su disposición una lancha, como también la asistencia médica de Diego Nahuelquin, enfermero del hospital Ramón Carillo.

Acompañado por personal de Prefectura, Martín se sumergió en las aguas del Lácar, que a las 8.04 del domingo 26 de febrero tenía una temperatura de 18 grados. La idea era hace el trayecto en 9 horas y 50 minutos.

smandes martin zubiria en hospital.jpg El atleta junto a Diego Nahuelquin, enfermero del hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes que brindó asistencia a Martín Zubiría durante su cruce del lago Lácar.

“Venía a buen ritmo, siempre guardando algo de fuerza. Al llegar a la playa de Quila Quina con 5 horas de nado, unos 13 kilómetros, comenzó una corriente en contra y levantó mucho viento que me jugó en la parte mental en ese momento, mientras desde la lancha de apoyo me alentaban a seguir. Sabía que tenía solo ese día para hacer el cruce así que seguí y crucé en forma diagonal todo el lago apuntando al cerro Curruhuinca. Ahí empezaron las olas y tuve que pedir permiso a Prefectura para sacarme la boya de seguridad en ese tramo porque me golpeaba en la cara y en los brazos, ya que dada la condición del lago era incómodo nadar. Así pude nadar una cierta cantidad de metros y llegar al reparo. Al final, con todas estas complicaciones, logré llegar a la playa del centro a las 19.04, utilizando unas 11 horas para hacer el trayecto”, describió.

Cuando llegó a la costa del centro de la ciudad, donde lo esperaban familiares, Martín miró las aguas del lago y agradeció “porque me cuidó y me permitió nadarlo”. En cada brazada durante esas once horas sintió la compañía y el aliento de su madre a través de la foto que llevaba en la muñeca del traje de neoprene.

“Este cruce no ha sido un logro mío sino de todos aquellos que me ayudaron para que pudiera hacerlo y compartieron mi felicidad. Fue resultado de esa unión en la que pasamos once horas”, sostuvo Martín.

Unas horas después del logro conseguido que no tenía otro objetivo más que concientizar sobre la importancia de este acto voluntario y altruista, y el mensaje de realizar deportes para mejorar la calidad de vida, en la publicación que hizo Martín en su Instagram entre los mensajes estaba el de Facundo Arana, su principal motivador. “Miren la Hazaña que hizo este animal…! Es impresionante, Martín. Toda mi admiración!”, comentó el actor.

SMAndes_FedericoSoto Nadador MArtin _DSC5443.jpg

Un mensaje que se despliega en base al apoyo y el compromiso

Martín Zubiria menciona a cada instante a quienes lo ayudaron y acompañaron a lograr su objetivo de cruzar a nado las aguas del lago Lácar con la finalidad de enarbolar el mensaje de la importancia de donar sangre.

Además de las personas que llevaron adelante la logística, importante para lograr la travesía, mencionó al jefe del Parque Nacional Lanín, Mario Tome; y al Departamento de Uso Público, Martín Rivera, quien gestionó el permiso para que Martín pudiera hacerlo.

Por otra parte, la seguridad del atleta en el agua estuvo a cargo del prefecto Andrés Gabino, jefe de la Prefectura Naval Argentina de San Martín de los Andes.

Esta semana Martín se acercó hasta el hospital Ramón Carrillo para agradecer la colaboración brindada, especialmente al enfermero Diego Nahuelquin quien estuvo presente durante toda la travesía.

El atleta tiene previstó seguir con la campaña que ha emprendido. Entre los próximos objetivos está el volcán Lanín, “que es relativamente fácil pero hay que prepararse bien porque tiene sus complicaciones”; hacer el camino de los Siete Lagos y “algún recorrido en bicicleta en el sur de la provincia como también en el norte neuquino, siempre transmitiendo el mismo mensaje ‘Donar sangre Salva vidas’”.