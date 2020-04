El básquet define si continúa o no; expectativa en la región

En principio no hay convencimiento de los clubes, de continuar en las actuales condiciones. La alternativa de jugar a puertas cerradas no les cierra por la imposibilidad de generar recursos. Además como dijo Sebastián Caligari de la subcomisión de Pacíico “no imagino un escenario en dónde la gente esté entusiasmada por aglomerarse en una cancha. Esta situación va a generar un antes y después en cualquier actividad. Hay miedo y va a ver mucha gente pasándola muy difícil y la atención no estará precisamente en ver ó no, un partido de básquetbol”.

