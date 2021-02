El BPN rechaza el cambio de horario bancario

"Los bancos están vacíos, hoy no tenemos los bancos explotados y eso da el ordenamiento vehicular que están solicitando, con lo cual nos parece que los motivos no tienen vigencia. No lo compartimos", explicó el titular del Banco provincial. También dijo que desde las áreas centrales ubicadas en la ciudad de Neuquén se trabaja en conjunto con las sucursales del interior, por lo que si el horario de atención al público es distinto "generaría dificultad de trabajo".

Alejandro Visentin asumirá el lunes como titular del BPN.

A su vez, Visentin explicó que la medida impulsada por Gaido no puede ser implementada a través del Concejo Deliberante sino que es una potestad del Banco Central, que puede autorizar al gobierno provincial a avanzar en el cambio si tiene "motivos suficientes".

"No tiene la potestad porque el ente rector de las entidades financieras es el que establece el horario de atención. La única ciudad que tiene horario bancario de 10 a 17 es Buenos Aires", aseguró.

El proyecto para modificar el horario bancario en la ciudad divide aguas. El presidente de la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (Acipan), Daniel González, informó que harán una encuesta para conocer la opinión de los asociados, pero anticipó su posición contraria a la medida.

El intendente de Neuquén explicó su propuesta de modificación del horario bancario en el discurso que brindó el lunes durante la apertura del período de sesiones en el Concejo Deliberante.

Ahí anunció el envío de un proyecto de ordenanza sobre el tema, que tiene por objetivo, dijo, el reordenamiento del tránsito en las primeras horas del día, en particular a partir del regreso de las clases en las escuelas.

Señaló, además, que son días puntuales del mes los que la administración pública cobra sus sueldos, algo que puede generar mayor movimiento pero que, a la vez, es un trámite que se puede resolver por cajero sin la necesidad de la atención presencial.