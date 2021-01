La idea del busto nació un 27 de octubre del 2010, con la noticia de que había fallecido el ex presidente. “En realidad fue una expresión de arte, no fue muy pensada. Me salió hacerlo en forma de homenaje e hice tres de estos. Dos lo regalé y este, me lo quedé en el taller”, agregó.

Néstor Kirchner Junín de los Andes Busto Camioneta calle homenaje (2).png

Desde ese momento, intentó instalarlo un lugar público de Junín y ante la negativa, también lo presentó en San Martín de los Andes. Sin avanzar en ninguna de las dos localidades, el busto descansó en el taller varios años hasta que la cuarentena le dio tiempo para ordenar un poco su local.

“Cuando lo vi, me dije a mí mismo que no podía hacer eso. El arte también es comunicar y mostrar, el arte no se guarda. Entonces, me puse a pensar cómo y dónde lo podría poner”, aseguró Santana que entre tantas ocurrencias se lo imaginó “itinerante por la ciudad”.

“Hablé con el Juez de Faltas de acá y pregunté si estaba cometiendo alguna infracción si estacionaba la camioneta y le ponía el busto de Néstor arriba. Me contestó que no, que si el vehículo está parado ahí más de cinco días se puede tomar como abandono y me lo podían remover”, explicó.

Con esa respuesta, ya tenía el destino para el busto. “La calle era su lugar, cerca de todos. Y así fue”, añadió.

Santana fue quien diseñó y estuvo a la cabeza del Vía Christi, y su camioneta “fue la que se las bancó todas”. “Cuando empezamos a hacer la obra, era mi vehículo, anduvo mucho y ya estaba medio vieja y era ideal para llevar a Néstor porque representa el trabajo”, se enorgulleció el artista de 62 años.

via-cristis-runjpg.jpg

En diciembre, el vehículo con el busto de Néstor Kirchner comenzó a rotar. Cada cinco días lo mueve de un lado a otro, aunque ahora hace algunos días está en una de las plazas céntricas de la ciudad.

“Ahora girará por acá durante la temporada y ya tenemos una lista con compañeros que lo quieren tener en la puerta de su casa. Estará por distintos domicilios”, aseguró, aunque abrió una posibilidad: “Se está debatiendo para que esté en una de las salas de reunión del Concejo Deliberante. Pero bueno, veremos más adelante, por ahora seguirá en la calle”.

Alejandro Santana Escultor neuquino.jpg

La imagen del busto no sólo circuló entre los turistas, que apoyan o critican al ex presidente, sino que también dentro de los mismos vecinos. “Es como en todos lados, hay gente que es reacia a los iconos políticos, pero bueno esta es mi expresión”, aseguró.

Tras estar “contento” por la decisión que tomó para que “Néstor vuelva a la calle”, concluyó: “Soy popular y artista. Mi método de vida es la expresión y creo que este hecho es uno más. Le doy relevancia por la persona que fue, pero no deja de ser arte y como todo arte tiene que estar libre para todo el mundo. Y así está hoy, en la calle para que todos lo puedan ver”.