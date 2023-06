El camión garrafero no llegó, cortaron la calle y tomaron dos colectivos

El camión garrafero no llegó y los vecinos de los barrios 7 de Mayo, 2 de Mayo, Nido y Cañadón cortaron la calle Casimiro Gómez y tomaron dos colectivos . Además, amenazaron con permanecer toda la noche en el lugar si desde el Gobierno no se acercan al lugar a brindarles soluciones.

La manifestación comenzó minutos después de las 14, en Casimiro Gómez, a metros de calle Crucero General Belgrano. "Apenas nos avisaron que no iba a llegar nos organizamos y vinimos a protestar. No podemos seguir esperando, hace días que estamos sin gas. Hoy (miércoles) llegó hasta Loteo Social nomás", contó Cynthia, vecina manifestante en diálogo con LMNeuquén .

Esto se debe a que les informaron que el próximo camión garrafero irá al sector recién la próxima semana. "Nosotros no podemos seguir así, menos con las temperaturas que están haciendo. Si no nos pueden garantizar las garrafas que nos instalen los servicios, que siempre nos prometen que lo van a hacer y llevamos años en estas condiciones. No podemos más con el frío", reclamó.