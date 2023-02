El campeón que murió hace 18 años y sigue teniendo hijos

Son las 3 de la mañana de otra noche calurosa y de cielo estrellado en Cipo. Todos descansan y apenas se escuchan lejanos ladridos de perros. Flor Cubitto ya no sabe cómo acomodarse en el asiento trasero del auto para estar más cómoda e intentar dormir al menos un rato en esa zona campestre. Cabecea intranquila. Y cuando por fin lo logra, sueña que se perdió de estar junto a la yegua madre en el momento que esperó casi 3 días en los que no se desprendió de ella. Abre sus ojos sobresaltada, celebra que no sea real y vuelve a echarle un vistazo a la zaina para corroborar que aquello fue solo una pesadilla.