"El casamiento" se pasó para esta semana

El ambo, hay que decirlo, fue noticia el sábado en Montevideo nocturna, pero las agencias zonales no reciben jugadas de esa lotería. Es lo mismo que nada entonces. De los numeritos que pueden relacionarse a un casamiento en la jerga del azar, apenas salieron el 40 (el cura) y el 84 (iglesia), pero todo se desvirtúa a partir de que el crack Lionel y la hermosa Antonela no pasaron por el altar debido a que el Arzobispado rosarino no los autorizó a armar una capilla en el Complejo del Casino City Center, y tampoco en la Catedral de Rosario por razones de seguridad. Entonces, sólo contrajeron matrimonio por civil.

Un poco más rebuscado, el número que quizás algunos agarraron en la timba asociándolo al casorio del 2017 es el 15, “la niña bonita”, habida cuenta de la belleza de la novia. Apareció en lo más alto del marcador el sábado en Neuquén matutina. Poco en comparación a lo que podía esperarse. Pero habrá que estar atentos porque en la quiniela, el casamiento tal vez se pasó para esta semana. ¡Ya lo saben!

Nosotros no fallamos

El 30, uno de los salvadores, salió tres veces esta semana (Nacional nocturna del miércoles y Neuquén vespertina y nocturna del sábado). También la pegamos con el 44, una de las fijas, y el 01, otro salvador. Impecable.