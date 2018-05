El cementerio El Progreso está al borde del colapso

Ya no tiene más espacio, pese a las exhumaciones que se realizan.

POR MARIO CIPPITELLI / cippitellim@lmneuquen.com.ar

En el cementerio El Progreso se corre todos los días una carrera contrarreloj y se hacen cálculos rápidos que no cierran, porque el lugar ya no da abasto para recibir a tantos muertos. Ingresan tres, cuatro y a veces hasta siete cuerpos por día, y para cubrir esa demanda y liberar espacio se exhuman otros tantos, no cualquiera, sino los que tienen deudas atrasadas de más de cinco años. Trámites penosos con raíces administrativas se aceleran y componen un ciclo sin fin.