El Chañar: clausuran una toma de agua que abastecía a un pozo petrolero

El acceso al portón quedó restringido hasta que a compañía presente la documentación requerida en la Municipalidad, según informaron desde la comuna.

El intendente Leandro Bertoya informó a LM Neuquén que la clausura se efectuó luego de una prórroga que se le dio a la operadora, que tiene la concesión en la zona norte de la localidad y sobre la cual la comuna le había solicitado el registro, un plan ambiental y planos de los proyectos de obras.

Clausira_Shell_Chanar_02.jpg

“Siguen sin presentar la documentación de las obras y las actividades que realizan desde 2018 a la fecha. No han documentado la actividad y la obra como se le pide a cualquier hijo de vecino. Se les dio una prórroga y tampoco la cumplieron. Se le hace la clausura porque estamos hartos de esperar a que regularicen”, indicó Bertoya.

La reglamentación de qué requisitos tienen que cumplir las empresas que presten este servicio quedó establecido en el decreto 1180/22 del pasado 13 de julio y que reglamenta el 1152/22 que autoriza las obras de la red integral del manejo del agua en todo el ejido de El Chañar.

Las compañías, según explicó el intendente, tendrá que ajustarse a esta nueva normativa, tanto para el manejo del agua extraída para la hidrofractura en los pozos shale o para el flowback, que es el líquido que brota de los pozos luego de las peroraciones. Ese mismo líquido tiene que ser tratado, pero en algunos casos se depositan en las plantas de tratamientos o pozos sumideros.

“Las multinacionales no entienden que, en San Patricio del Chañar, la igualdad ante la ley se aplica. Desde 2018 que no se registran en la Municipalidad como empresas de servicios y de actividad industrial, no hay planos, no hay nada. Se resisten ante el concepto de igualdad ante la ley y piensan que por ser multinacionales están por arriba de cualquier vecino”, agregó el intendente.

Desde el incremento de la actividad hidrocarburifera en los alrededores de San Patricio del Chañar, se puede ver que hay empresas de servicios que sacan agua de los canales de riego y del mismo río Neuquén, en un paisaje lleno de “mangueras flexibles”, incluso muy cerca de las plantaciones agrícolas.

El pasado 13 de agosto la Municipalidad tuvo un cruce con la compañía Hidrofrac debido a que, según el acta de notificación 00000958, estaba sacando agua del canal de riego sin autorización municipal. De acuerdo a la documentación, la empresa se negó a parar la actividad por orden de la operadora Phoenix.

Bertoya dijo que la empresa Hidrofrac, que fue multada en ese momento “comenzó a regularizar la situación”, no así otras empresas de servicios y las principales operadoras dentro del ejido.

Según el plan de manejo de El Chañar adecuado a las normas locales, las compañías que extraigan agua de los lugares autorizados serán fiscalizadas a través de un sistema de medición de caudales; esto es con el fin de conocer qué cantidad de litros transportan hacia los yacimientos. “Dichas mediciones serán efectuadas en la Estación de Tratamiento y Manejo de Agua N° 1 (ETMA N° 1), o instalación equivalente”, indica el decreto.

En uno de los articulados se señala que “queda prohibido el tendido de mangueras flexibles y/o ductos por áreas productivas o potencialmente productivas no habilitados por la presente Red Integral de Manejo de Agua”, como una forma de proteger la producción de alimentos locales (uvas, peras, manzanas, pelones) de la extracción de hidrocarburos.