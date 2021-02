El Chañar: desestiman reclamo de vecinos por estar fuera del ejido

“Es una toma. No es un asentamiento de tierras fiscales y está fuera del ejido. Si fuera un terreno con documentación que respalde que son titulares se presentarían ante el EPEN para que les bajen la luz. Son personas que ocupan tierras que no son de ellos”, aseguró Bertoya en declaraciones a LU5.

El intendente se mostró en contra de que a través de un corte de ruta se quiera ejercer “presión sobre el poder político intentando hacer una cosa que no se ajusta a las normas que nos rigen”.

El jefe comunal explicó que no todos los ejidos son colindantes, ya que suele quedar entre uno y otro la administración provincial, aunque destacó que no es el caso dado que estas familias “están usurpando tierras particulares que no son fiscales”.

chañar-bertoya.jpg

Bertoya señaló que los dueños tienen residencia en Neuquén y Capital Federal y desconoce si se han presentado ante la justicia.

“Una de las señoras tiene un reconocimiento de la empresa con radicación en Neuquén, a quien se le permite el uso de una hectárea a cambio que no permita nuevos asentamientos. Me mostró ese documento. Le dije que tenía que regularizar su posesión con los titulares para pedir la luz al EPEN. No lo hizo porque dijo que los demás le van a pedir a ella y no quiere”, indicó.

El intendente recordó que en el 2007 se asentó en esa zona, próxima a la Ruta 7, un matrimonio que montó un pequeño comercio, mientras que el resto fue rotando. Estimó que se debe a que en el lugar no cuentan con ningún servicio y es inhóspito para su radicación.

“Acá el tema es que la tierra no esta regularizada, se asentaron y luego vino el reclamo”, dijo Bertoya, quien consideró que la solución para esas familias es que concurran a la Justicia para alcanzar la titularidad de las tierras a través de la vía de la prescripción administrativa.

“Para mí la vía debe ser la prescripción ante el abandono de la tierra y la presencia de ellos que puedan documentar a favor de ese inmueble”, añadió.

E indicó: “En la picada 3, en el sector sur, la gente se fue asentando y le estamos llevando la luz con el EPEN. Pero son decenas de vecinos que están dentro del ejido y sobre tierras fiscales. En este caso, están fuera del ejido y son tierras privadas”.